Tolgahan Sayışman: Doğuma girdim

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi ile doğuma girdiğini söyledi.

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti, geçtiğimiz gün ikinci kez anne baba oldu. Hastane çıkışı görüntülenen ünlü çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"DOĞUMLARIM ZOR GEÇİYOR"

Çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirten Almeda, "İyiyim ama benim doğumlarım biraz zor geçiyor. Yine de çok şükür. Allah, isteyen herkese nasip etsin." dedi.

Sayışman, "Doğuma girdim. Efehan'dan sonra girmeyeceğim demiştim ama dayanamayıp girdim. Destek olmak istedim." diye cevapladı.