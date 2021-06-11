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    Tolgahan Sayışman: Doğuma girdim

    Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi ile doğuma girdiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2021 - 07:59
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    Tolgahan Sayışman: Doğuma girdim

    Tolgahan Sayışman  ve Almeda Abazi çifti, geçtiğimiz gün ikinci kez anne baba oldu. Hastane çıkışı görüntülenen ünlü çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    "DOĞUMLARIM ZOR GEÇİYOR"

    Çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirten Almeda, "İyiyim ama benim doğumlarım biraz zor geçiyor. Yine de çok şükür. Allah, isteyen herkese nasip etsin." dedi.

    Sayışman, "Doğuma girdim. Efehan'dan sonra girmeyeceğim demiştim ama dayanamayıp girdim. Destek olmak istedim." diye cevapladı.

    Tolgahan Sayışman: Doğuma girdim #1

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