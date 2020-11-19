Tolgahan Sayışman: İlk kepçeyi vurduk

Tolgahan Sayışman, Göktürk'te rezidans ve villa yapıyor.

Oyuncu Tolgahan Sayışman geçtiğimiz akşam arkadaşlarıyla Arnavutköy’deki bir balıkçıda yemek yedi. Sayışman, çıkışta açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde ticarete atılacağını açıklayan Tolgahan Sayışman, arkadaşlarıyla yediği yemek sonrası muhabirlerle sohbet etti.

Yeni işlerinden bahseden Sayışman, "Tekstil işine girmeyi daha önce de istiyordum, pandemi sürecinde bu fikri geliştirdik. Liseden arkadaşıma ortak oldum. Bayrampaşa’da fabrikamız var. Online satışlara başladık" dedi.

MÜTEAHHİT OLDU

Oyuncu, sözlerine "Çok da güzel gidiyor ve işi büyütüyoruz. İnşaat sektöründe de çok sevdiğim bir müteahhit arkadaşıma ortak oldum. Göktürk’te 40 dairelik bir rezidansa ve 14 villadan oluşan iki projeye başladık, ilk kepçeyi vurduk" diye devam etti.