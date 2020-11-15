Tolgahan Sayışman, inşaat sektörüne giriyor

Survivor'da ünlenen eşi Almeda Abazi ve oğlu Efehan ile kutlama yemeğine çıkan Tolgahan Sayışman, inşaat ve tekstil sektörüne gireceğini açıkladı.

Oyuncu Tolgahan Sayışman, Survivor adlı yarışma programında ün kazanan eşi Almeda Abazi ve oğlu Efehan ile kutlama yemeğine çıktı.

Yemeğin ardından kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Tolgahan Sayışman, aile üyeleriyle ufak bir kutlama yemeği düzenlediklerini söyledi.

İNŞAAT SEKTÖRÜNE ADIM ATIYOR

Tolgahan Sayışman "Televizyon ve sinema dışında başka işlerim var. Hem tekstil hem de inşaat alanında büyük yatırımlar yapacağım. Uluslararası bir firma kuracağım." diyerek dizi ve film sektöründen kazandığı paraları nasıl değerlendireceğini açıkladı.

"OĞLUM BENİ ÇOK ÖZLÜYOR"

Oğlu Efehan ile ilgili ekndisine yöneltilen sorulara cevap veren Tolgahan Sayışman, "Beni çok özlüyor kucağımdan inmiyor. Onu uyutup evden öyle kaçıyorum. Yoksa bırakmıyor." diyerek oğlunun kendisine olan bağlılığını aktardı.

Tolgahan Sayışman, kuracağı inşaat firmasıyla ilgili bilgilendirme yapacağını da belirtti.