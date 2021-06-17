Tolgahan Sayışman kızıyla poz verdi

Ünlü çift Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin kızlarından fotoğraf geldi.

5 yıl önce Los Angeles’ta evlenen Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman, ikinci kez anne-baba oldu.

2019 yılında Efehan adlı bir oğulları olan ünlü çift, kızları Alina’yı geçen hafta kucaklarına aldı. Doğum sırasında eşinin yanında olup ona destek veren Tolgahan Sayışman, minik bebeğini de ilk kez hastane odasında kucağına aldı.

"AYNI EFEHAN"

Almeda Abazi, eşi ve kızını fotoğraflayarak o anı ölümsüzleştirdi.Almeda Abazi, Alina’nın ağabeyi Efehan’a benzediğini söyledi: “Efehan’ı ilk gördüğümde Tolgahan’a çok benzetmiştim ama Alina’yı ilk gördüğümde Efehan’a benzettim. Aslında bana da babasına da benziyor.”