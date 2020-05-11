Tolgahan Sayışman, sözünden döndü

Annesine 3 sene önce bir daha motora binmeme sözü veren ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, BMW R80 marka eski model motosiklet satın aldı.

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, çocukluğunda hayalini kurduğu BMW R80 marka eski model motosikleti sonunda buldu ve satın aldı.

120 BİN TL MASRAF ETTİ

Oyuncu, motoru kendi elleriyle yenilemek için evinin bahçesine tamirhane kurdu. Motorun tamiri ve modifiyesi için 120 bin TL ayıran Tolgahan Sayışman’a, annesi Ayşe Sayışman’ın ne diyeceği merak konusu. Zira 3 yıl önce, bir daha motora binmeme sözü vermişti.