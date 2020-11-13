Tolgahan Sayışman ticarete atılıyor

Ticarete atılacağını söyleyen Tolgahan Sayışman, tekstil ve inşaat sektörüne gireceğini belirtti.

Oyuncu Tolgahan Sayışman; eşi Almedia Abazi, oğlu Efehan ve kayınvalidesiyle önceki akşam Yeniköy'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Çıkış kapısında objektiflere poz veren Sayışman Ailesi, ayaküstü soruları yanıtladı.

KUTLAMA VAR

Sayışman, sözlerine ”Uzun zamandır çıkmıyorduk, Kutlama yaptık, çok mutlu haberlerimiz var. Çok fazla uzun duramayacağım, Efehan huysuzluk çıkarabilir. Uyku saati kaçırıyoruz." diye devam etti.

"BAŞKA SEKTÖRE GİRİYORUM"

Sürpriz kutlama hakkında konuşmak istemeyen yakışıklı oyuncu, "Sinema filmi mi, dizi mi?" sorusuna, "Yok. Televizyonun dışında başka işlerim var artık. Onlarla ilgili. Oyunculuk dışında bir şey. Hem tekstil hem inşaat sektörüne atılıyorum." dedi.