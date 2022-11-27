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    Tolgahan Sayışman eşi için ilginç itirafta bulundu

    Oyuncu Tolgahan Sayışman eşi Almeda Abazi'ye olan sevgisini, "Çiğ köfte yediğimiz zaman ruh eşim olduğunu anladım." sözleriyle dile getirdi.
    • 27.11.2022 - 13:43
    • Güncelleme : 27.11.2022 - 14:10
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    Tolgahan Sayışman eşi için ilginç itirafta bulundu

    Tolgahan Sayışman eşi için söylediği bir sözle gündeme geldi.

    2017 yılında dünya evine giren ve evliliklerin iki çocuk yaparak taçlandıran çift uzun zamandır ekranlardan uzaktı.

    Ünlü oyuncu Tolgahan sayışman ve eşi Almeda Abazi geçtiğimiz günlerde Arnavutluk'ta bir televizyon programa katıldı.

    Katıldıkları programda evlilikleri hakkında samimi açıklamalarda bulundular.

    Sözleri alkış topladı

    Sayışman'ın eşine olan aşkını haykırırken söylediği sevgi dolu sözler seyirci tarafından alkışlandı ve Almeda Abazi'nin ruh eşi olduğunu belirtti.

    Tolgahan Sayışman, Abazi'nin ruh eşi olduğu anı ilk kez dile getirirken kurduğu cümleler ise herkesi şaşırttı.

    Tolgahan Sayışman eşi için ilginç itirafta bulundu #1

    İtirafta bulundu

    Sayışman Almeda Abazi'nin ruh eşi olduğunu anladığı özel anı ilginç bir yemekle bağdaştırarak paylaşan Sayışman, "Çiğ köfte yediğimiz zaman ruh eşim olduğunu anladım." şeklinde ilginç bir itirafta bulundu.

    Tolgahan Sayışman eşi için ilginç itirafta bulundu #2


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