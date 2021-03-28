Tolgahan Sayışman’ın eşi Almeda Abazi ve oğlu Efe de pozitif çıktı

Tolgahan Sayışman'ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından, eşi Almeda Abazi ve oğlu Efehan'ında koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Koronavirüs, Sayışman ailesine yayıldı..

Geçtiğimiz günlerde test sonucunun pozitif olduğunu duyuran Tolgahan Sayışman mutasyonlu koronavirüse yakalanmıştı.

39 yaşındaki oyuncu, "Covid-19 olduğumu öğrendim. Bir süredir evde tedavi görüyordum. (Yapılan testler negatifti.) Ancak bugün son olarak yaptırdığım test pozitif çıktı. Yeni mutasyonlu virüs testlerde ilk etapta gözükmeyebiliyormuş. Tedavime hastanede devam etme kararı aldık. Herkesi çok daha dikkatli olmaya devam ediyorum. Herkese sağlıklı günler temenni ediyorum." şeklinde konuşmuştu.

VİRÜS TÜM AİLEYE BULAŞTI

Ardından eşi 2008 Kainat Güzeli Almeda Abazi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, oğlu Efehan ile korona virüse yakalandığını duyurdu.

Abazi, "Yapılan testler sonucunda oğlumuz Efehan, ben ve tüm ev halkının Covid-19 pozitif olduğunu öğrendik. Bu arada eşim Tolgahan da hastaneden çıktı, tedavisi evde devam ediyor. Herkese sağlıklı günler diliyor ve bu hastalığa karşı çok dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

HAMİLE OLDUĞU İÇİN İLAÇ VERİLEMİYOR

İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Abazi, "30 haftalık hamileyim ve şu an hamileliğimden dolayı ilaç tedavisi uygulanmıyor. Maalesef ki vitaminlerle anlatmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.