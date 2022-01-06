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    Tolgahan Sayışman'ın kilolu halini görenler şaşırdı

    Yeni filminde Efehan ve Haluk isimlerinde iki farklı karaktere hayat veren Tolgahan Sayışman, sosyal medyada da gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2022 - 08:05
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 08:35
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    Tolgahan Sayışman'ın kilolu halini görenler şaşırdı

    Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, yeni filmi için kamera karşısına geçti.

    Tolgahan Sayışman, başrol oynadığı polisiye komedi türündeki film için bambaşka biri oldu. Sayışman, filmde 'Efehan' ve 'Haluk' adında iki ayrı karaktere can veriyor.

    40 KİLO ŞİŞMANLATILDI

    Ünlü oyuncu, filmdeki 'Haluk'un her sahnesi öncesi 55 dakika süren özel bir hazırlıkla kilolu ve sakallı biri haline geliyor. Sayışman özel teknikle 40 kilo şişmanlatıldı. Çekimlerin devamlılığı sırasında çıplak olması gereken sahnelerde de oyuncu özel bir teknikle aynı kilolu haline büründürülmüş.

    Tolgahan Sayışman ın kilolu halini görenler şaşırdı #1

    Tolgahan Sayışman ın kilolu halini görenler şaşırdı #2

    Tolgahan Sayışman ın kilolu halini görenler şaşırdı #3


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