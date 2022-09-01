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- Tolgahan Sayışman, 3 milyon TL'lik araba aldı
Tolgahan Sayışman, 3 milyon TL'lik araba aldı
Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, 3 milyon değerinde bir otomobille ödüllendirdi.
- Haber Merkezi
- 01.09.2022 - 09:29
- Güncelleme : 01.09.2022 - 09:30
Hem oyuncu hem yapımcı olan Tolgahan Sayışman ticarete de el atmıştı.
Fethiye’de 7 villalık bir inşaat işine giren Sayışman, geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülendi.
3 milyon TL
İşleri yolunda gittiğini söyleyen Tolgahan Sayışman’ın kendini ödüllendirerek 3 milyon TL değerinde 2022 model BMW 5.20 otomobil aldığı ortaya çıktı.