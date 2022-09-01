Petrol
94.89
-0.78%
Euro
18.2591
-0.21%
Dolar
18.2077
0.13%
Altın
998.19
-0.26%
Borsa
3171
0.00%
Bitcoin
367.400
-0.73%
BTXN Coin
4.34
1.63%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Tolgahan Sayışman, 3 milyon TL'lik araba aldı

    Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, 3 milyon değerinde bir otomobille ödüllendirdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2022 - 09:29
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 09:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tolgahan Sayışman, 3 milyon TL'lik araba aldı

    Hem oyuncu hem yapımcı olan Tolgahan Sayışman ticarete de el atmıştı.

    Fethiye’de 7 villalık bir inşaat işine giren Sayışman, geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülendi.

    3 milyon TL

    İşleri yolunda gittiğini söyleyen Tolgahan Sayışman’ın kendini ödüllendirerek 3 milyon TL değerinde 2022 model BMW 5.20 otomobil aldığı ortaya çıktı.

    Tolgahan Sayışman, 3 milyon TL lik araba aldı #1

    Tolgahan Sayışman, 3 milyon TL lik araba aldı #2


    İlginizi Çekebilir

    Louisa May Alcott'den dört kızın susmayan kahkahaları: Kız Kardeşler
    Kitap

    Louisa May Alcott'den dört kızın susmayan kahkahaları: Kız Kardeşler

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Google, yeni arama tasarımını test ediyor
    Teknoloji

    Google, yeni arama tasarımını test ediyor

    Görüş Bildir