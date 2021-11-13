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    Tom Cruise'un son hali dünya gündemine oturdu

    Görevimiz Tehlike 8 çekimleri öncesinde Cambridge'deki havalimanında görüntülenen Tom Cruise, son haliyle sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2021 - 23:23
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    Tom Cruise'un son hali dünya gündemine oturdu

    Görevimiz Tehlike, Top Gun ve Yarının Sınırında gibi birçok filmiyle izleyicilerin gönlünde taht kuran 59 yaşındaki Tom Cruise'un son hali sosal medyaya damga vurdu.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

    Cruise, Görevimiz Tehlike 8 çekimleri öncesinde uçuş dersine katılırken Cambridge'deki Duxford Havaalanı'nda görüldü.

    Eski halinden eser kalmayan Cruise'un ortaya çıkan fotoğrafı, sosyal medyada binlerce kişi tarafından yorum aldı.

    Tom Cruise un son hali dünya gündemine oturdu #1

    KİMİLERİ YÜZÜNE DOLGU YAPTIĞINI SÖYLEDİ

    Çeşitli spekülasyonların odağı olan aktörün yüzünün son haliyle de ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Kimileri yüzünün halinin yaşlılıktan kaynaklı olduğunu söylerken kimileri ise yüzüne dolgu yaptırdığını söyledi.

    Tom Cruise un son hali dünya gündemine oturdu #2

    UÇUŞ DERSLERİ ALIYOR

    Bu yıl Birleşik Krallık'ta Görevimiz Tehlike 7'nin çekimlerini tamamlayan Altın Küre ödüllü oyuncu, sekizinci filme hazırlanmak için II. Dünya Savaşı savaş uçağı uçurmayı öğrendiği bildiriliyor.

    Tom Cruise un son hali dünya gündemine oturdu #3

    Tom Cruise un son hali dünya gündemine oturdu #4

    Tom Cruise un son hali dünya gündemine oturdu #5

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