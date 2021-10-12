Tom Cruise'un son hali şaşırttı

San Francisco'daki National League Division Series'in 2. maçında tribünde olan Tom Cruise’un, yüzünün şiş hali dünya basının gündemine oturdu.

Dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise, geçtiğimiz gün San Francisco’da National League Division Series'in 2. maçında objektiflere takıldı.

SON HALİ

Eski eşi Nicole Kidman ile beraber doğumundan hemen sonra evlat edindikleri oğlu Conner Cruise ile LA Dodgers beyzbol maçını seyreden Tom Cruise, son haliyle şaşırttı. Yıllardır yaşlanmamasıyla herkesi şaşırtan 59 yaşındaki oyuncunun son hali, dünya basının gündemine oturdu.

DOLGU İDDİASI

Görevimiz Tehlike serisinin yeni filmi için pandemi süreci boyunca bir hayli uğraşan ve defalarca çeşitli spekülasyonlarla gündeme gelen aktörün yüzünün son haliyle de ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Kimileri yüzünün halinin yaşlılıktan kaynaklı olduğunu söylerken kimileri ise yüzüne dolgu yaptırdığını söyledi.