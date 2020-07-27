Dolar
6.8467
-0.0189%
Euro
8.0162
0.4209%
Altın
1936.16
1.8211%
Borsa
119201.63
9899.9689%
G. Altın
425.869
1.6789%
Bitcoin
70753.89
6.9696%
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Tom Hanks ve eşi Rita Wilson Yunan vatandaşı oldu

    Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'a belgelerini verdi.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2020 - 07:44
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Tom Hanks ve eşi Rita Wilson Yunan vatandaşı oldu

    Holywood yıldızı Tom Hanks ve eşi Rita Wilson Yunan vatandaşlığına kabul edildi.

    Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Tom Hanks ve eşi Rita Wilson’u Ege’deki Antiparos adasında ziyaret etti.

    VATANDAŞ OLDULAR

    Antiparos adasındaki yazlıklarında bulunan 64 yaşındaki Hanks ve Wilson'u eşi Mareva Kyriakos ile birlikte ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, ünlü yıldız ve eşinin pasaportları ile vatandaşlık evraklarını kendilerine verdi.

    Yunanistan ve ABD arasındaki sanat ve siyaset ile Ege Denizi'ndeki turizm üzerine sohbet eden Kyriakos ve eşi, çift ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Tom Hanks ve eşi Rita Wilson Yunan vatandaşı oldu #1

    Görüş Bildir