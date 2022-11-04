Tomris Çetinel’in kızı öldü

Oyuncu Tomris Çetinel’in 40 yaşındaki kızı Elif Alara Çetinel, beyin kanaması geçirdi. Geçen yıl babasını kaybeden Elif Alara Çetinel’in kalbi 10 gün dayanabildi.

Devlet Tiyatrosu oyuncularından Tomris Çetinel ile 2021 yılında hayatını kaybeden usta oyuncu Nusret Çetinel'in kızları Elif Alara Çetinel'den yürekleri dağlayan bir haber geldi.

26 Ekim'de beyin kanaması geçiren 40 yaşındaki Çetinel, bugün hayatını kaybetti.

Yılların oyuncuzu Melek Baykal, acı haberi Instagram sayfasından duyurdu.

“Allah'ım bu nasıl bir acıdır?”

Anne-kızın fotoğrafını paylaşan Baykal, altına şunları yazdı:

“Allah'ım bu nasıl bir acıdır? Sevgili arkadaşımız Tomris'imiz biricik evladı Alara'yı kaybetti. Üzüntüm sonsuz, ne yazacağımı bilemiyorum. Rabbim Tomris'imize ve sevgili kardeşi Şirin'e dayanma gücü versin, sabır versin. Başka da bir şey diyemiyorum. Huzur içinde uyu güzel kızım. Mekanın cennet olsun.”