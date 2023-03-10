Torreira ile Devrim Özkan aşkından ilk fotoğraf Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Songül’ü Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira yan yana.

Arsenal'den transfer edilen Lucas Torreira'nın, ünlü oyuncu Devrim Özkan ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu.

Galatasaraylı taraftarların sevgilisi haline gelen Torreira'nın son fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Muslera'nın eşinin doğum gününe gittiler

Lucas Torreira ve Mauro Icardi, Muslera'nın eşinin doğum gününde bir araya geldi. Torreira'nın Devrim Özkan ile yan yana olması ve elini güzel oyuncunun beline atması aşk iddialarını iyiden iyiye güçlendirdi.

Evine gitmişti

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Torreira'nın evinde olduğu öğrenilen Devrim Özkan'ın, Torreira ile aşk yaşadığı iddiaları daha da artmış oldu.