Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşinden tatil paylaşımları! Güzelliği sosyal medyada gündem oldu
Haber Merkezi

Güldür Güldür Show'un Paşa’sı olarak hafızalarda yer edinen Toygan Avanoğlu, 2019 yılında İranlı sevgilisi Şiva Behrouzfar ile dünya evine girmişti.

TATİL POZLARI ÇOK BEĞENİLDİ

Ünlü oyuncunun eşi Şiva Behrouzfar, güzelliğiyle sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya hesabından pozlarını paylaşan Şiva Behrouzfar beğeni topladı.

"BENİM ŞANSIM"

Toygan Avanoğlu ve Şiva Behrouzfar, Veda Partisi filminde beraber yer almıştı.

"Şiva benim şansım" diyen Toygan Avanoğlu bir açıklamasında "Eşim Şiva'yla tanıştığımda 'Seninle evleneceğimizi hissediyorum' dedim" açıklamasında bulunmuştu.