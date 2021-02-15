Toygun Ateş entübe edildi

Koronavirüse yakalanan ve Malatya'da özel bir hastanede tedavi altına alınan Toygun Ateş'in durumu ağırlaştı.

Film çekimi için bulunduğu Malatya'da koronavirüse yakalanan usta oyuncu Toygun Ateş, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildi.

Kötü haberi duyuran Onur Akay, 66 yaşındaki oyuncunun durumunun ağır olduğu belirterek “Malatya’da çekimleri devam eden bir korku filminde rol alan Toygun Ateş, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

"BİLİNCİ KAPANDI"

Koronavirüs testi pozitif çıkan Toygun ağabeyin tedavisi hastanede devam ederken, maalesef durumu ağırlaştı, bilinci kapandı ve yoğun bakıma kaldırılarak entübe edildi.

Olayı duyunca çalıştığı yapımcılardan Zeki Sincar ve Adem Sincar'a ulaştım. Onlar da dua isteyerek, Malatya'da özel bir hastanede yattığını söylediler." dedi.