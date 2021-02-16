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    Toygun Ateş'in eşi Victoria Kırgız konuştu

    Malatya'da koronavirüse yakalanan oyuncu Toygun Ateş'in eşi Victoria Kırgız, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2021 - 13:55
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 13:58
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    Toygun Ateş'in eşi Victoria Kırgız konuştu

    Film çekimi için bulunduğu Malatya’da koronavirüse yakalanan Toygun Ateş, durumunun kötüleşmesi üzerine entübe edildi.

    "MUTASYONLU KORONAVİRÜS ÇIKMIŞ"

    Oyuncunun eşi Victoria Kırgız, “Mutasyonlu koronavirüs çıkmış. Böbrekler iflas etmiş. Hem solunum hem de diyalize bağlamışlar. Hastaneyi aradım, doktoru bilgi vermedi, ‘Gelirseniz yüz yüze görüşürüz’ dedi. Bu hava koşullarında nasıl gideceğim? İki çocuğum var yanımda, ne yapacağımı bilmiyorum.” diye konuştu.

    FİLM ÇEKİMİ İÇİN MALATYA'DAYDI

    Malatya'ya 'Gizemli Köy' filminin çekimi için gelen ve bir süre önce koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde entübe edilen Toygun Ateş'in (66), setteki son görüntüleri ortaya çıktı.

    Toygun Ateş in eşi Victoria Kırgız konuştu #1

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