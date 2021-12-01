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    Trafik kazası geçiren Hadise'den açıklama geldi

    Sevgilisi Mehmet Dinçerler ile Çeşme'ye aşk tatiline giden Hadise, dönüş yolunda trafik kazası geçirmişti.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2021 - 06:43
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 06:44
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    Trafik kazası geçiren Hadise'den açıklama geldi

    Şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Mehmet Dinçerler ile Çeşme'ye gitti. Ünlü çiftin İstanbul'a dönerken trafik kazası geçirdiği ortaya çıktı. Hadise, kazayla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

    Kaza sonrası korkudan bayıldığı söylenen Hadise şunları yazdı:

    "UFAK BİR KAZA"

    "Kimseyi merak ve kaygı içinde bırakmak istemem. Ufak bir kaza atlattık ama çok iyiyiz. Herhangi bir sağlık sorunu yaşamadım. Merak eden, iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim. "

    Trafik kazası geçiren Hadise den açıklama geldi #1

    Trafik kazası geçiren Hadise den açıklama geldi #2

    Trafik kazası geçiren Hadise den açıklama geldi #3


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