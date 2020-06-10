Tuan Tunalı evleniyor

Tuan Tunalı ve Rus sevgilisi Yana Mazanova evlenme kararı aldı.

Birinci evliliğinde aradığı mutluluğu bulamayan 36 yaşındaki uoyuncu Tuan Tunalı önceki gün City’s Nişantaşı’nda Rus sevgilisi Yana Mazanova ile görüntülendi.

TATİL ÖNCESİ ALIŞVERİŞ

Tuan Tunalı ve bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Yana Mazanova, tatil öncesi alışverişe çıktı.

Rus sevgilisiyle evlilik kararı aldığını açıklayan ünlü oyuncu şöyle konuştu:

"AİLESİYLE TANIŞACAĞIM"

"Yana ailemle tanıştı. Şimdi de ben ailesiyle tanışacağım. Uçuşlar açılır açılmaz Rusya’ya gidip ailesiyle tanışacağım."

"İLİŞKİDE SONUNA KADAR GİDERİM"

Tunalı, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Yana ile güzel giden bir ilişkimiz var. Ben bir ilişkide gittim mi sonuna kadar giderim" şeklinde konuşmuştu.

Oyuncu Tuan Tunalı, iki yıl önce olaylı bir şekilde meslektaşı Hazal Filiz Küçükköse’den boşanmıştı.

Geçen yıl nisan ayında da Rus model Yana Mazanova ile aşk yaşamaya başlamıştı.