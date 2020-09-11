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    Tuan Tunalı'nın gözyaşları

    Hazal Filiz Küçükköse'den olaylı bir şekilde boşanan Tuan Tunalı, Rus sevgilisi Yana Mazanova evleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2020 - 12:32
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    Tuan Tunalı'nın gözyaşları

    Bir dönem ekranlarda yayınlanan 'Deniz Yıldızı' dizisiyle ünlenen oyuncu Tuan Tunalı, sevgilisi Yana Mazanova'ya, Tataristan-Kazan’da bulunan Kul Şerif Camii önünde evlenme teklifi etti.

    TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

    Teklifine 'Evet' cevabı alan Tuan Tunalı, mutluluktan ağladı. O anları da sosyal medya hesabında paylaştı.

    Tuan Tunalı, meslektaşı Hazal Filiz Küçükköse ile 2014 yılında evlenmiş ve 208 yılında ayrılmıştı.

    Tuan Tunalı nın gözyaşları #1

    Tuan Tunalı nın gözyaşları #2

    Tuan Tunalı nın gözyaşları #3

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