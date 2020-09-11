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Tuan Tunalı'nın gözyaşları
Hazal Filiz Küçükköse'den olaylı bir şekilde boşanan Tuan Tunalı, Rus sevgilisi Yana Mazanova evleniyor.
- Haber Merkezi
- 11.09.2020 - 12:32
Bir dönem ekranlarda yayınlanan 'Deniz Yıldızı' dizisiyle ünlenen oyuncu Tuan Tunalı, sevgilisi Yana Mazanova'ya, Tataristan-Kazan’da bulunan Kul Şerif Camii önünde evlenme teklifi etti.
TEKLİFİ KABUL EDİLDİ
Teklifine 'Evet' cevabı alan Tuan Tunalı, mutluluktan ağladı. O anları da sosyal medya hesabında paylaştı.
Tuan Tunalı, meslektaşı Hazal Filiz Küçükköse ile 2014 yılında evlenmiş ve 208 yılında ayrılmıştı.