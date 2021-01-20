Tuba Büyüküstün 25 saniye için 750 bin lira aldı

Tuba Büyüküstün 25 saniye için 750 bin lira aldı

Kaşesi yüksek oyuncular arasında yer alan Tuba Büyüküstün, son reklam çekiminden 750 bin TL kazandı.

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, hem dizi hem de reklam anlaşmasına imza attı.

NESLİHAN'IN YERİNE GELDİ

Rahatsızlandığı için ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül’ün yerine ‘Sefirin Kızı’ dizisine getirilen Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek ile de ikinci kez aynı projede buluştu.

750 BİN TL KAZANDI

Oyuncu ayrıca bir kek markasının reklam filmi için de kamera karşısına geçti.

Reklamda 25 saniye görünen oyuncunun 750 bin TL aldığı öğrenildi.