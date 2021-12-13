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    Tuba Büyüküstün, annesini paylaştı

    Sosyal medyada en çok konuşulan ünlü isimler arasında yer alan Tuba Büyüküstün, annesi ile olan fotoğrafını yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2021 - 14:57
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 15:45
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    Tuba Büyüküstün, annesini paylaştı

    Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, özel hayatıyla sık sık konuşulmaya devam ediyor. Tuba Büyüküstün son olarak çalkantılı aşk hayatı ile gündeme gelmiş, sosyal medya hesabından yaptığı gizemli aşk itirafı oldukça konuşulmuştu.

    ANNESİNİ PAYLAŞTI

    Instagram'da 5,4 milyon takipçisi bulunan Büyüküstün, paylaşımlarıyla hayranlarının dikkatini çekmeyi başarıyor.

    Büyüküstün, son olarak annesi Handan Büyüküstün ile fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Oyuncunun paylaşımı takipçilerinden çok sayıda yorum aldı.

    Tuba Büyüküstün, annesini paylaştı #1

    Tuba Büyüküstün, annesini paylaştı #2

    Tuba Büyüküstün, annesini paylaştı #3


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