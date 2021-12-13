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Tuba Büyüküstün, annesini paylaştı
Sosyal medyada en çok konuşulan ünlü isimler arasında yer alan Tuba Büyüküstün, annesi ile olan fotoğrafını yayınladı.
- Haber Merkezi
- 13.12.2021 - 14:57
- Güncelleme : 13.12.2021 - 15:45
Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, özel hayatıyla sık sık konuşulmaya devam ediyor. Tuba Büyüküstün son olarak çalkantılı aşk hayatı ile gündeme gelmiş, sosyal medya hesabından yaptığı gizemli aşk itirafı oldukça konuşulmuştu.
ANNESİNİ PAYLAŞTI
Instagram'da 5,4 milyon takipçisi bulunan Büyüküstün, paylaşımlarıyla hayranlarının dikkatini çekmeyi başarıyor.
Büyüküstün, son olarak annesi Handan Büyüküstün ile fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Oyuncunun paylaşımı takipçilerinden çok sayıda yorum aldı.