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Tuba Büyüküstün, annesini paylaştı

Tuba Büyüküstün, annesini paylaştı

Sosyal medyada en çok konuşulan ünlü isimler arasında yer alan Tuba Büyüküstün, annesi ile olan fotoğrafını yayınladı.