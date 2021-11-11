Tuba Büyüküstün, çocuklarını anlattı

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, ikizleri Maya ve Toprak hakkında konuştu.

2017 yılında boşanan iki ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak'ın ikizleri, kocaman oldu. Büyüküstün, katıldığı davette gözlerden uzak yetiştirilen ikizlerini anlattı.

Kızlarının kendisiyle gurur duyduğunu söyleyen Büyüküstün, kızlarıyla ilgili konuşunca gündem oldu.

"BENİMLE GURUR DUYUYORLAR"

Büyüküstün, "Çocukları için annesinin ne yaptığı çok önemli. Kızlarım Maya ve Toprak benimle gurur duyuyor.

Bazen oturup yaptığım işleri seyrediyorlar" diyen Büyüküstün, açıklamasının devamında "Kızların bir tanesi teknoloji ile müthiş ilgili, diğeri benim gibi. ‘Neden kimse mektup yazmıyor?’ diye ağlayan bir kızım var." dedi.