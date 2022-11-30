Tuba Büyüküstün hakkında çıkan aşk iddialarına yanıt verdi

Arkadaşlarıyla birlikte Paris'e giden Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'in aşk tatiline çıktığı öne sürülmüştü. Bunun üzerine Büyüküstün iddialara, "Aşk yaşayan Engin ve ben değiliz" dedi.

Türkiye'nin en beğenilen kadın oyuncularından biri olan Tuba Büyüküstün'ün adı, aşk dedikodularına karıştı.

Kendisi gibi oyuncu olan Engin Akyürek ile 'Kara Para Aşk', 'Sefirin Kızı' gibi yapımlarda birlikte rol alan ikilinin birlikte olduğu iddia edildi.

Geniş bir hayran kitlesi olan ikili, rol aldıkları dizilerdeki uyumlarıyla oldukça yakıştırılıyor.

Birlikte yer aldıkları projelerin ardından iki ünlü ismin yakın arkadaş oldukları belirtilmişti.

Paris'e gittiler

Ancak ikilinin Paris'e gitmesi aşk söylentilerini ortaya çıkardı.

Arkadaşlarıyla birlikte yurt dışına çıkarak tatil yapan iki ismin, gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşadığı iddia edildi.

İddialara yanıt verdi

Magazin dünyasında büyük yankı uyandıran söylentilerin ardından Büyüküstün, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ünlü oyuncu paylaşımında; "Aşk yaşayan Engin ve ben değiliz, karıştırmayın. Elif ve Ömer... Ve evet çok güzel bir aşk hikayesiydi. Dünyanın pek çok yerinde birçok kişinin hala bu aşkın etkisinde olması tesadüf olmasa gerek." dedi.

"Artık sakinleşebiliriz"

Ardından sözlerine şöyle devam etti:

"Ve herkes yeteri kadar sevilip, üzülüp, üzerine konuşup tartıştıysa artık sakinleşebiliriz. Ya da 'Bu dedikoduya gerçekten inanıyor musunuz?' demek için birkaç gün daha beklese miydim?"

İki oyunu, bir dönemin sevilen 'Kara Para Aşk' dizisinde Elif ve Ömer karakterine hayat vermişti.