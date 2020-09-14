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    Tuba Büyüküstün: Hepimiz aşkı seviyoruz

    Adı eski futbolcu Ali Güneş ile anılan Tuba Büyüküstün, bu konuyla ilgilibir paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2020 - 09:52
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    Tuba Büyüküstün: Hepimiz aşkı seviyoruz

    İşletmeci sevgilisi Umut Evirgen'den ayrılan güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, Instagram’da eski futbolcu Ali Güneş’i takibe aldı. Güneş de Büyüküstün’ün bir paylaşımına yorum yazdı.

    İkili arasında çıkan aşk iddialarına ise ünlü oyuncudan açıklama geldi:

    "ÇOK ROMANTİK"

    "Hepimiz aşkı çok seviyoruz, biliyorum. İki insan birbirlerini sevsinler, aşık olsunlar, el ele çıkıp dolaşsınlar, onlara bakalım, içimiz mutlulukla dolsun. Bayılıyoruz.

    "BEN DE AŞKI SEVİYORUM"

    Ben de aşkı çok seviyorum. Ama aşk dediğimiz şey ya da bir ilişki, iki insan aynı yerde bulunduğunda oturup sohbet ettiğinde ya da birbirlerini sosyal medyadan takip ettiğinde olmuyor değil mi? Sosyal medya takibini aşka yormak çok romantik bir bakış açısının ürünü."

    Tuba Büyüküstün: Hepimiz aşkı seviyoruz #1

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