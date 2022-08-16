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    Tuba Büyüküstün: Kendimi dövüyorum

    Tuba Büyüküstün, röportaj verdiği dergiye çarpıcı açıklamalar yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2022 - 10:36
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 11:21
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    Tuba Büyüküstün: Kendimi dövüyorum

    Şu sıralar ‘Zeytin Ağacı’ dizisindeki performansıyla dikkat çeken Tuba Büyüküstün, L’Officiel Türkiye dergisine konuştu.

    Tuba Büyüküstün şunları söyledi:

    "Kendimi dövüyorum"

    "Yüzleşmek, kendini tanımaktan geçiyor. Bu da bana göre; insanın en zor sınavı. İçimize dönüp görebilmek için kalp gözünü açmak şart. Yoksa kendinden kaçmak çok kolay. Her zaman her konuda kalp ve akıl arasında sıkışıp kalıyorum. Düşündükçe kafam karışıyor. Kendimi dövüyorum. Kendin olmak varken başkalarına göre oluşmaya başlamak çok tehlikeli.

    "Neden?"

    Bir ilişkinin başlangıcı nasıl kutlanıyorsa bitiş noktası da benzer bir coşkuyla kutlanabilmeli. Iki insanın el ele verip ‘Artık bu yolculuk bitti. Bu süreci kutlayarak bitirelim’ diyebilmesi çok güzel bir şey. Neden beceremiyoruz, ben de bilmiyorum"

    Tuba Büyüküstün: Kendimi dövüyorum #1

    Tuba Büyüküstün: Kendimi dövüyorum #2

    Tuba Büyüküstün: Kendimi dövüyorum #3


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