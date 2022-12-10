Tuba Büyüküstün kızları ile Paris'e yerleşti

Kızlarının geleceğini düşündüğünü belirten Büyüküstün, Türkiye'yi terk etti. Büyüküstün, kızları ile Paris'te yaşayacak.

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'den skandal bir açıklama geldi.

Sefirin Kızı dizisi ile seyircinin bir kez daha beğenisini toplayan Büyüküstün, Elle Türkiye'nin aralık sayısına konuştu.

İkiz kızları Toprak ve Maya ile Türkiye'den ayrılmaya karar veren Büyüküsyün, Paris'e taşındı.

Paris’te ne kadar kalacaklarının belli olmadığını belirten güzel oyuncu şunları söyledi;

"Kendimi evimde hissediyorum"

"Kızlarla birlikte şimdilik buradayız, ama ne kadar süreceğine dair plan yapmadık. Paris'i çok sevdiğimi ve tıpkı İstanbul gibi burada da kendimi evimde hissettiğimi hep söyledim Kızlar okula gidiyor, ben de günlük işlerimi hallediyorum."

Anneliğin kendisini değiştirdiğini ifade eden Büyüküstün, “Artık hiçbir zaman tek kişilik düşünmüyorsun. İlk anne olduğum zamanlar demiştim; artık ölmek çok zor" ifadelerini kullandı.

"Kızlarımın geleceği için endişeleniyorum"

Çocukları için endişelerini de dile getiren oyuncu, şöyle konuştu:

En çok kızlarımın geleceği için endişeleniyorum. Çocuklarım adına nasıl bir dünyanın bizi beklediğini bilmiyorum. Umarım bu endişelerin hepsi boştur. Kızlarıma tamamen açığım. Bilsinler ki ben mükemmel değilim. Endişelerim var, sorunlarım var, saçmalıklarım ve kendimi düşük hissettiğim, hatta pes ettiğim zamanlar var.



