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    Tuba Büyüküstün: Sabah uyanır uyanmaz seni düşünüyorum

    Sevgilisinden yeni ayrılan Tuba Büyüküstün, okuduğu kitaptan bir bölümü sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2020 - 08:43
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    Tuba Büyüküstün: Sabah uyanır uyanmaz seni düşünüyorum

    Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, yönetmen Ferzan Özpetek’in “Bir Nefes Gibi” romanını okurken çektiği selfie’yi Instagram’da paylaştı.

    "HEP AKLIMDASIN"

    Umut Evirgen’le 3 yıllık ilişkisi sona eren oyuncu, fotoğrafın altına kitaptan bir bölümü yazdı:

    “Sabah uyanır uyanmaz seni düşünüyorum. Yataktan kalkınca ne yaptığını, kahvaltıda ne yediğini merak ediyorum. Belki serin geldiği için üstüne bir kazak almışsındır. Belki bazen beni düşünüyorsundur. Oysa sen hep aklımdasın. Garip değil mi?”

    Tuba Büyüküstün: Sabah uyanır uyanmaz seni düşünüyorum #1

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