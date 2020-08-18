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    Tuba Büyüküstün sinirlendi

    Tuba Büyüküstün, oyuncu ve yönetmen Cevdet Mercan'la aşk yaşadığı iddiasına cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2020 - 13:04
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    Tuba Büyüküstün sinirlendi

    Üç yıl aşk yaşadığı işletmeci sevgilisi Umut Evirgen'den sürpriz bir şekilde ayrılan Tuba Büyüküstün'ün, oyuncu ve yönetmen Cevdet Mercan ile birlikte olmaya başladığı iddia edildi.

    Tuba Büyüküstün, iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi:

    "VİCDANIN VARSA İNSANSIN"

    "Delirdiniz herhalde! Nereye saldıracağınızı şaşırdınız! Bu kadar kolay mı insanlarla oynamak! Biraz göz atın vicdanınıza, hala içinde bir şeyler kaldı mı diye! Çünkü vicdanın varsa insansındır..."

    Tuba Büyüküstün Kimdir?

    Tuba Büyüküstün sinirlendi #1

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