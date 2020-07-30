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    Tuba Büyüküstün: Umut'la aylar önce ayrıldık

    Sevgilisi Umut Evirgen'den ayrılan Tuba Büyüküstün'ten ilk açıklama geldi.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2020 - 10:26
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    Tuba Büyüküstün: Umut'la aylar önce ayrıldık

    İşletmeci sevgilisi Umut Evirgen ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Tuba Büyüküstün, özel hayatıyla ilgili sitem dolu bir açıklama yaptı.

    Instagram hesabından açıklama paylaşan Büyüküstün şu ifadeleri kullandı:

    "SAYGI DUYUN"

    "Umut ile birkaç ay önce ayrıldık. Benim hayatımdaki varlığı ve değeri büyük.

    Mahremiyetimize saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Saygı duymayı bilmek zenginliktir.

    Anlamlar kaybolmasın diye inceltme işaretlerine ihtiyacımız var. Herkese sevgiler."

    Tuba Büyüküstün: Umut'la aylar önce ayrıldık #1

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