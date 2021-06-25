Tuba Büyüküstün'den aşk yorumu

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, aşka olan bakış açısını dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde adı danışmanlık ajansı sahibi Erdinç Çatak ile aşk dedikodularına karışan oyuncu Tuba Büyüküstün, bir dergi için kamera karşısına geçti. Samimi açıklamalarda bulunan Büyüküstün, aşkı anlattı.

"MESELE AŞIK OLMAK DEĞİL"

38 yaşındaki oyuncu, "Aşk, her insana yakışır ama insandan ötedir. Benim için mesele aşık olmak değil, aşkın kendisi olabilmek." dedi.

"MESLEĞİN EN GÜZEL TARAFI"

Mesleğine olan tutkusundan da bahseden Tuba Büyüküstün, "Galiba bu mesleğin en sevdiğim tarafı, çocuk olmaya devam edebilmek. Yani çocukken yaptığımız gibi; oyun kurmaya, rol paylaşımları yapmaya, oynadığımız role hep beraber inanmaya devam etmek." ifadelerini kullandı.

Güzellik hakkındaki duygu ve düşüncelerini de dile getiren Büyüküstün, "Güzellik benim için bir bütün. İnsanın hayata bakışı, hayatın içindeki tavrı, duruşu ve davranışlarının gözünüzü alamadığınız bir dans gibi harmoni içinde olmasıdır bence." şeklinde konuştu.