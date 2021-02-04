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    Tuba Büyüküstün'den güneşli paylaşım

    Sefirin Kızı için İstanbul'dan Muğla'ya gelen Tuba Büyüküstün'ün keyfi yerinde...
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2021 - 10:57
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 11:18
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    Tuba Büyüküstün'den güneşli paylaşım

    Neslihan Atagül'ün vedasından sonra Sefirin Kızı dizisine transfer olan Tuba Büyüküstün, dizinin çekimleri için Muğla'ya gelmişti.

    Çekimler sonrası Muğla'nın tadını çıkaran güzel oyuncu, sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor.

    "GÜZEL BİR GÜN"

    Instagram'da 5 milyon takipçisi bulunan oyuncu Tuba Büyüküstün, yeni paylaşımı ile yine büyük beğeni topladı. Büyüküstün, "Güzel bir gün..." notunu düştüğü bol güneşli karesini takipçileriyle paylaştı.

    Kısa sürede binlerce beğeni alan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün tarzıyla dikkatleri üzerine çekti ve paylaşıma hayranlarından övgü dolu yorumlar geldi.

    Tuba Büyüküstün den güneşli paylaşım #1

    Tuba Büyüküstün den güneşli paylaşım #2

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