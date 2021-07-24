Tuba Büyüküstün'den koronavirüs açıklaması

Önceki gün koronavirüse yakalanan Tuba Büyüküstün, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Oyuncu, 4 gün hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.

Ekranlarda yeniden boy göstermeye hazırlanan oyuncu Tuba Büyüküstün, yeni dizisinin çekimlerine başlar başlamaz koronavirüse yakalandı.

Ayvalık’taki çekimler sırasında testi pozitif çıkan oyuncu, hemen hastaneye kaldırıldı.

4 GÜN HASTANEDE YATTI

Dizi çekimleri iptal olurken, oyuncu sağlık durumu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

4 gün boyunca hastanede tedavi gördüğünü söyleyen Büyüküstün, sağlık durumunun iyiye gittiğini sevenlerine müjdeledi.

“EVDEYİM, OLDUKÇA İYİYİM”

Tuba Büyüküstün açıklamasında, "Koronavirüs pozitif olduğum doğru. 4 gündür hastanedeydim, bugün itibariyle evime döndüm. Hastanedeki süreçte yanımda olan doktorum, hemşirelerim ve hasta bakıcılarıma çok teşekkür ederim. İyi ki vardınız. Her yerden gelen güzel dilekler için çok teşekkür ederim. Çok değerli benim için... Evdeyim, oldukça iyiyim" ifadelerine yer verdi.

Takipçilerinden oyuncuya çok sayıda "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.