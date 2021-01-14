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    Tuba Büyüküstün'den makyajsız paylaşım

    Doğal güzelliğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alan oyuncu Tuba Büyüküstün, makyajsız pozuyla sosyal medyada büyük beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2021 - 09:22
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    Tuba Büyüküstün'den makyajsız paylaşım

    Ekranlarda uzun süredir yer almayan güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla hayranlarını sevindirmeye devam ediyor.

    DOĞAL KALMAYI SEVİYOR

    Makyajsız halleri ile poz vermekten çekinmeyen güzel oyuncunun duru güzelliğini gözler önüne seren bir kare daha paylaştı.

    Büyüküstün'ün "Belki de değil..." notuyla paylaştığı fotoğrafı büyük beğeni topladı.

    Tuba Büyüküstün den makyajsız paylaşım #1

    Tuba Büyüküstün den makyajsız paylaşım #2

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