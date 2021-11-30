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- Tuba Büyüküstün'den makyajsız poz
Tuba Büyüküstün'den makyajsız poz
Paris'te olan güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı.
- Haber Merkezi
- 30.11.2021 - 13:09
- Güncelleme : 30.11.2021 - 13:20
Instagram'da 5.3 milyon takipçisi bulunan oyuncu Tuba Büyüküstün, son paylaşımıyla makyajsız halini gözler önüne serdi.
PARİS SELFİE'Sİ
Paris sokaklarında doğal haliyle çektiği selfie'yi yayınlayan Tuba Büyüküstün'ün fotoğrafı, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.
Binlerce takipçinin yorum yaptığı fotoğraf, 300 binden fazla beğeni aldı.