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    Tuba Büyüküstün'den makyajsız poz

    Paris'te olan güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2021 - 13:09
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 13:20
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    Tuba Büyüküstün'den makyajsız poz

    Instagram'da 5.3 milyon takipçisi bulunan oyuncu Tuba Büyüküstün, son paylaşımıyla makyajsız halini gözler önüne serdi.

    PARİS SELFİE'Sİ

    Paris sokaklarında doğal haliyle çektiği selfie'yi yayınlayan Tuba Büyüküstün'ün fotoğrafı, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

    Binlerce takipçinin yorum yaptığı fotoğraf, 300 binden fazla beğeni aldı.

    Tuba Büyüküstün den makyajsız poz #1Tuba Büyüküstün den makyajsız poz #2

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