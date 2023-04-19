Tuba Büyüküstün'ün kızları büyüdü Oyuncu Tuba Büyüküstün son olarak kendi balmumu heykelinin tanıtım lansmanında kızları Maya ve Toprak ile poz verdi.

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Ekranların ve markaların en popüler isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün kendi balmumu heykelinin tanıtım lansmanında katıldı.

Balmumu herkesi birebir aynısı olan oyuncunun yanından ise kızları Maya ve Toprak vardı.

Annelerinin balmumu şaşırttı

Tuba Büyüküstün'ün Onur Saylak ile evliliğinden olan ikiz kızları Maya ve Toprak annelerinin balmumu heykeli karşısında epey şaşırdı.

Aynı babaları

Tuba Büyüküstün'ün 11 yaşında olan ikiz kızlarını görenler çocukları babaya benzetti. Onur Saylak'a benzetilen Maya ve Toprak'ın kocaman olmasına yorumlar yağdı.

Geçtiğimiz günlerde TİP'e üye olan Saylak'ın kızları beğeni topladı.