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    Tuba Büyüküstün'ün plaj tarzı

    Dizisinin final yapmasının ardından İstanbul’a dönen Tuba Büyüküstün, kısa bir aranın ardından yeniden Bodrum’un yolunu tuttu.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2021 - 08:38
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 09:22
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    Tuba Büyüküstün'ün plaj tarzı

    Bodrum’da çekilen “Sefirin Kızı” dizisi final yapınca İstanbul’a dönen Tuba Büyüküstün, tatile çıktı.

    İstanbul'da kısa bir süre kalan oyuncu, soluğu yeniden ünlü tatil beldesi Bodrum'da aldı. Oyuncu, önceki gün ünlü bir otelin plajındaydı.

    BOTLARLA PLAJA GELDİ

    Kumsala ayağında botları, üzerinde ceketiyle inen Büyüküstün, şezlonguna uzanıp yeni bir projenin senaryosunu incelemeye koyuldu. Ardından botlarını çıkarıp gölgede uzanan ünlü oyuncu, uzun süre telefon görüşmesi yaptı.

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