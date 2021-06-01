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Tuba Büyüküstün'ün plaj tarzı
Dizisinin final yapmasının ardından İstanbul’a dönen Tuba Büyüküstün, kısa bir aranın ardından yeniden Bodrum’un yolunu tuttu.
- Haber Merkezi
- 01.06.2021 - 08:38
- Güncelleme : 01.06.2021 - 09:22
Bodrum’da çekilen “Sefirin Kızı” dizisi final yapınca İstanbul’a dönen Tuba Büyüküstün, tatile çıktı.
İstanbul'da kısa bir süre kalan oyuncu, soluğu yeniden ünlü tatil beldesi Bodrum'da aldı. Oyuncu, önceki gün ünlü bir otelin plajındaydı.
BOTLARLA PLAJA GELDİ
Kumsala ayağında botları, üzerinde ceketiyle inen Büyüküstün, şezlonguna uzanıp yeni bir projenin senaryosunu incelemeye koyuldu. Ardından botlarını çıkarıp gölgede uzanan ünlü oyuncu, uzun süre telefon görüşmesi yaptı.