Tuba Büyüküstün'ün seçim paylaşımı gündem oldu Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, 28 Mayıs ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi yaptığı paylaşımda "Neye 'evet' dediğini bil" yorumunda bulundu.

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Rol aldığı diziler sayesinde dünya çapında bir üne sahip olan güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, bir süredir ekranlardan uzak duruyor.

Cesur ve Güzel, Sefirin Kızı, Zeytin Ağacı gibi dizilerdeki performansıyla öne çıkan Tuba Büyüküstün sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

İkinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi bir paylaşım yapan oyuncu duygularını paylaştı.

"Hepimiz aynı şeyi istemiyor muyuz?"

"Birbirimizden ayrı değiliz hiçbirimiz" diyen Tuba Büyüküstün paylaşımında "Ayrışmak karşı karşıya gelmek yerine bütünün parçaları olduğumuzu bilsek ve buna sahip çıksak... Hepimiz aynı şeyi istemiyor muyuz kendimiz ve ülkemiz için?" diye sordu.

"Araştır "

Hayalindeki ülkeyi yazan Büyüküstün devamında ise "Bir takım taraftarı gibi değil bilinçli oy kullan! Araştır gözünü, kulağını kapatma. Neye evet dediğini bil. Kararsız mısın? Geleceğini hayal et. Çocuklarının geleceğini.. Torunlarının geleceğini.. Bir cevap belirecektir kalbinde.." dedi.