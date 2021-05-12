Tuba Büyüküstün'ün vedası

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, ekrana veda eden Seferin Kızı dizisiyle ilgili bir veda yazısı yayınladı.

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün geçtiğimiz aylarda projeden ayrılan Neslihan Atagül'ün yerine dahil olduğu ve Engin Akyürek'le birlikte başrolü paylaştığı Sefirin Kızı dizisine veda paylaşımı yaptı.

"SON KEZ BULUŞACAĞIZ"

Büyüküstün paylaşımında "Son kez sizinle buluşacağız. Her başlangıç bir sonu beraberinde getirir. Belki de bu yüzdendir yolculuğun nasıl olduğunun önemi.

Bu yolda yepyeni tanıştığım, yıllar sonra tekrar buluştuğum, aynı yağmurun altında ıslandığım herkese teşekkür ederim" notunu paylaştı.