Ünlü oyuncu Tuba Ünsal'ın, güzellik yarışmalarıyla ilgili açıklaması gündem oldu.

1998 yılında Elite Model Look yarışmasına katıldıktan sonra profesyonel mankenlik kariyerine başlayan ve ardından oyunculuk yapan Tuba Ünsal, katıldığı programda açıklamalarıyla dikkat çekti.

Ünlü oyuncu, programın hazır cevap köşesinde kendisine yöneltilen sorulara samimiyetle cevap verdi.

Ünsal, "Yeni modellere bakınca nerede bizim dönemin modelleri' diyor musun?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Tuba Ünsal: Güzellik yarışmaları komple kalksın ViDEO

"Saçmalık"

"Güzellik yarışması komple kalksın. Böyle saçmalık olabilir mi! Bir kız yürüyor, poposuna, eline başına bak, güzel mi değil mi? Bu kız ne yapar? Altyapısı ne? 2050’lerde kalmayacak bu."