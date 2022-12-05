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    Tuba Ünsal: Güzellik yarışmaları komple kalksın

    Ünlü oyuncu Tuba Ünsal'ın, güzellik yarışmalarıyla ilgili açıklaması gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2022 - 12:12
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 12:23
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    Tuba Ünsal: Güzellik yarışmaları komple kalksın

    1998 yılında Elite Model Look yarışmasına katıldıktan sonra profesyonel mankenlik kariyerine başlayan ve ardından oyunculuk yapan Tuba Ünsal, katıldığı programda açıklamalarıyla dikkat çekti.

    Ünlü oyuncu, programın hazır cevap köşesinde kendisine yöneltilen sorulara samimiyetle cevap verdi.

    Ünsal, "Yeni modellere bakınca nerede bizim dönemin modelleri' diyor musun?" sorusuna şu yanıtı verdi:

    Tuba Ünsal: Güzellik yarışmaları komple kalksın ViDEO

    Tuba Ünsal: Güzellik yarışmaları komple kalksın #1

    "Saçmalık"

    "Güzellik yarışması komple kalksın. Böyle saçmalık olabilir mi! Bir kız yürüyor, poposuna, eline başına bak, güzel mi değil mi? Bu kız ne yapar? Altyapısı ne? 2050’lerde kalmayacak bu."

    Tuba Ünsal: Güzellik yarışmaları komple kalksın #2

    Tuba Ünsal: Güzellik yarışmaları komple kalksın #3


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