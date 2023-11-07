Tuba Ünsal ile aşk yaşayan Serdar Turan'a eşi 'zina' davası açtı Ünlü oyuncu Tuba Ünsal'ın bir yıl aşk yaşadığı iş insanı Serdar Turan'ı, eşi affetmedi.

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2 çocuk annesi Tuba Ünsal ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Serdar Turan, mahkemelik oldu.

Turan, 4 yıllık eşi grafik tasarımcısı Çılga Turan’a İstanbul Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtı.

Eşinin Amerika’da, kendisinin Türkiye’de yaşadığını ve bu süreçte çok yıprandığını ileri süren Turan, aralarında mizaç uyumsuzluğu olduğunu söyledi. Turan’ın avukatı dilekçede şunları belirtti:

"Mümkün değil"

“Müvekkil ile eşi 2022 Ocak ayından beri ayrı yaşamaktadır. Her iki taraf için de evlilik birliğinin devamı ve ortak hayat sürmeleri mümkün değildir. Boşanmalarına karar verilmesini istiyoruz.

Karşı dava açıldı

‘Zina’ nedeniyle karşı dava açan Çılga Turan ise eşinin kendisini Tuba Ünsal ile aldattığını öne sürdü.

Turan, Ünsal’ın sosyal medyada eşiyle birliktelik yaşadığına ilişkin fotoğraf paylaştığını, bu durumun bir kadın olarak kendisini yıprattığını ileri sürdü.

Mahkeme, boşanma davasını tek bir dosyada birleşerek devam etmesine karar verdi.