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    Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas pişti oldu

    Tatilde karşılaşan eski eşler Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas birbirlerini görmezlikten gelip selam dahi vermedi.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 10:01
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    Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas pişti oldu

    Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, önceki gün Yalıkavak’taki yeni evine yakın bir sahilin iskelesinde eski eşi Mirgün Cabas ile sevgilisi Zeynep Yüksektepe’yle karşılaştı.

    Ünsal, arkadaşlarıyla oturup sohbet ettikten sonra tek başına denize girdi.

    GÖZ GÖZE GELDİLER

    Ünlü oyuncu, deniz sonrası duş alıp saçlarını tararken Cabas ile göz göze geldi. Eski eşler, hızlı bir hareketle hemen kafalarını çevirdi.

    SELAM VERMEDİLER

    Mirgün Cabas ve sevgilisi de bir süre sonra suya girip dakikalarca yüzdü.Cabas ve Yüksektepe, deniz sonrası önünden geçtikleri Tuba Ünsal’a selam vermedi.

    Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas pişti oldu #1Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas pişti oldu #2

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