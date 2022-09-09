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    Tuba Ünsal'dan bikinili paylaşım

    Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2022 - 07:52
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    Tuba Ünsal'dan bikinili paylaşım

    Hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Tuba Ünsal, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

    Ekranların aranan yüzlerinden biri olan Ünsal, iddialı pozuyla adından söz ettirdi.

    Kim der ki 40 yaşında

    Bikinisini giyip ayna karşısında poz veren 40 yaşındaki Ünsal, düzgün vücuduyla genç kızları kıskandırdı. Ünsal'a takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

    Tuba Ünsal dan bikinili paylaşım #1


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