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- Tuba Ünsal'dan bikinili paylaşım
Tuba Ünsal'dan bikinili paylaşım
Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaştı.
- Haber Merkezi
- 09.09.2022 - 07:52
Hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Tuba Ünsal, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Ekranların aranan yüzlerinden biri olan Ünsal, iddialı pozuyla adından söz ettirdi.
Kim der ki 40 yaşında
Bikinisini giyip ayna karşısında poz veren 40 yaşındaki Ünsal, düzgün vücuduyla genç kızları kıskandırdı. Ünsal'a takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.