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- Tuba Ünsal'ın küçük sevgilisi
Tuba Ünsal'ın küçük sevgilisi
İki çocuk annesi ünlü oyuncu Tuba Ünsal, 6 yaş küçük sevgilisiyle bir davete katıldı.
- Haber Merkezi
- 21.09.2022 - 10:49
- Güncelleme : 21.09.2022 - 11:24
İlk evliliğini Cem Cantaş, ikincisini Murat Pilevneli, üçüncüsünü Mirgün Cabas ile yapan Tuba Ünsal, yeni bir aşka daha yelken açtı.
Ünsal, aşk orucunu geçtiğimiz ağustos ayında Serdar Turan ile bozmuştu.
6 yaş küçük
40 yaşındaki Tuba, kendinden 6 yaş küçük olan sevgilisini artık gizlenmekten vazgeçti. Önceki gün bir davete birlikte katıldılar.