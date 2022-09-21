Tuba Ünsal'ın küçük sevgilisi

İki çocuk annesi ünlü oyuncu Tuba Ünsal, 6 yaş küçük sevgilisiyle bir davete katıldı.

İlk evliliğini Cem Cantaş, ikincisini Murat Pilevneli, üçüncüsünü Mirgün Cabas ile yapan Tuba Ünsal, yeni bir aşka daha yelken açtı.

Ünsal, aşk orucunu geçtiğimiz ağustos ayında Serdar Turan ile bozmuştu.

6 yaş küçük

40 yaşındaki Tuba, kendinden 6 yaş küçük olan sevgilisini artık gizlenmekten vazgeçti. Önceki gün bir davete birlikte katıldılar.