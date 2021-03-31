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    Tuba Ünsal'ın yargılandığı dava düştü

    Elisabeth Mas Vall'ın şikayetinden vazgeçmesi üzerine, mahkemede davanın düşürülmesine karar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2021 - 07:13
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    Tuba Ünsal'ın yargılandığı dava düştü

    İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına taraflar katılmadı. Müştekinin şikayetinden vazgeçtiği, sanık Tuba Ünsal'ın da bu durumu kabul ettiğine dair mahkemeye dilekçe sunduğu belirtildi.

    DAVA DÜŞTÜ

    Duruşma savcısı da davanın düşürülmesini talep etti. Mahkeme de Elisabeth Mas Vall'ın şikayetinden vazgeçmesi üzerine davanın düşürülmesine karar verdi.

    DARP İDDİASI

    Müşteki Elisabeth Mas Vall eski eşi Caner Karaloğlu'nun kendisini Tuba Ünsal ile aldattığını iddia etmişti. Müşteki bir süre önce restoranda Tuba Ünsal ve eski eşi ile karşılaştıktan sonra Tuba Ünsal ve eski eşinin kendisini darp ettiğini öne sürmüştü.

    Tuba Ünsal ın yargılandığı dava düştü #1

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Tuba Ünsal'ın "Yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapsi isteniyordu. Öte yandan daha önce mahkeme duruşmaya katılmayan Tuba Ünsal hakkında zorla getirme kararı çıkarmıştı.

    Tuba Ünsal ın yargılandığı dava düştü #2

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