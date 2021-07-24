Tüdanya gırtlak kanserine yakalandı, sesini kaybetti

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, arabesk müzik sanatçısı Tüdanya'nın gırtlak kanseri olduğunu ve gırtlağının alındığını duyurdu.

80'li yıllara müzik ve sahne alemine adını altın harflerle yazdıran, milyonlarca satan albümlerinin yanı sıra sesiyle ve sahnesiyle bir döneme damgasını vuran arabesk şarkıcısı Tüdanya'nın gırtlak kanserine yakalandığı ve sesini kaybettiği ortaya çıktı.

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, arabesk müziğine bir dönem damga vuran ünlü şarkıcı Tüdanya'nın gırtlak kanseri olduğunu ve gırtlağının alındığını duyurdu.

ARABESK'İN ALTIN SESİ TÜDANYA'DAN KAHREDEN HABER

"Tek Geçim Kaynağı Olan Sesini Kaybetti" başlıklı yazısında Akay, Tüdanya'nın artık sesini kaybettiğini ve konuşamadığını açıkladı.

Tüdanya'nın artık sesini kaybettiğini ve konuşamadığını açıklayarak, sanat camiasına duyuru yaptı ve Tüdanya için yardım çağrısında bulundu.

"BİR ŞARKICININ YAŞAYACAĞI EN ACI OLAY"

Onur Akay paylaştığı yazıda, "Bir zamanların efsane seslerinden Tüdanya gırtlak kanseri oldu ve gırtlağı alındı. 5 aydır Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yatan Tüdanya, artık konuşamıyor ve tek geçim kaynağı olan sesini de kaybetti. Bir şarkıcının yaşayacağı en acı olayı yaşayan Tüdanya, bu durumunu herkesten saklıyor, maddi zorluklar içinde ve ağır psikolojik ilaçlar kullanıyor. Ona mutlaka yardım eli uzatılması, sanatçı dostlarının yardım konseri düzenleyerek onun için sahneye çıkması ve Tüdanya'ya acil moral verilmesi gerekiyor. Allah yardımcısı olsun, şifa versin inşallah." ifadelerine yer verdi.

SENİ SEVMEYEN ÖLSÜN ŞARKISIYLA HAFIZALARA KAZINDI

Gerçek adı Hatice Döngü olan ancak sahne adı Tüdanya ile kendini milyonlara tanıtan ünlü şarkıcının 'Seni Sevmeyen Ölsün' şarkısıyla büyük patlama yaşadığı kaset, yayınlandığı dönemde 2 milyon 750 bin adet satmıştı.