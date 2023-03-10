Tuğba Altıntop'un imam nikahı hesabı Şarkıcı Rafet El Roman'ın kızlarının annesi eski eşi Tuğba Altıntop, imam nikahı hesabını yanlış yaptı.

Eski Türkiye güzeli ve sunucu Tuğba Altıntop, geçtiğimiz ay yaptığı evlilik açıklamasıyla herkesi şaşırtmıştı.

“7 kocalı Hürmüz’den fazlayım"

Altıntop, Ensonhaber’in YouTube kanalında “7 kocalı Hürmüz’den fazlayım. 8 imam, 1 resmi nikâh kıydım. Rafet dışındakileri tanımıyorsunuz. 2.5 yıl, 3 yıl, 2 yıl, 1 hafta, 10 gün süren de oldu.” demiş ve sosyal medyada gündem olmuştu.

Bugün tv8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Tuğba Altıntop, çok konuşulan imam nikahı açıklamasıyla ilgili konuştu.

"Yanlış hesaplamışım"

"Matematikten sınıfta kaldım." diyen eski manken şunları söyledi: