Tuğba Altıntop kimdir, kaç yaşında? Tuğba Altıntop'un eski eşi kimdir?

Son günlerde eski eşi Rafer El Roman ile atışmalarıyla gündeme gelen Tuğba Altıntop, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Tuğba Altıntop'un hayatına dair bilgiler merak ediliyor.

Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop, basında yer alan haberlerin ardından gündem olmaya devam ediyor. Geçmişte, Rafet El Roman ile yaşadığı problemler nedeniyle, magazin gündemini takip edenlerin yakından tanıdığı Tuğba Altıntop, şimdilerde yeniden göz önünde.

Demet Akalın ve Alişan'ın gündüz kuşağında yer alan programına katılan Tuğba Altıntop dikkatleri üzerine çekti. Peki, Tuğba Altıntop kimdir? İşte, Tuğba Altıntop hakkında merak edilenler..

TUĞBA ALTINTOP KİMDİR?

Tuğba Altıntop, 15 Aralık 1976 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Liseden sonra grafikerlik üzerine eğitim aldı. 1996 yılında Miss Turkey güzeli seçildi.

Aynı yıl Rafet El Roman'la evlendi. Bu evlilikten Su Elnur ve Şevval Su isminde iki kız çocuğu oldu. Rafet El Roman ile evlilikleri 2003 yılında sonlandı.

Modellik ve mankenliğin yanı sıra bazı diziler ile 1995 yapımı komedi türünde TV filmi Zampara Seyfettin'de yer aldı.

Altıntop, 2007 yılında "Sana Söylüyorum" albümü ile müzik kariyerine başladı. 2013 yılında 6 yıllık aradan sonra "Yana Yakıla" single'ı ile müziğe geri döndü. 2016 Nisan ayında yeni albümü La La'yı piyasaya süren şarkıcı, albümde Serdar Ortaç, Ozan Doğulu, Ayşen gibi isimlerle çalıştı.

TUĞBA ALTINTOP INSTAGRAM HESABI

Tuğba Altıntop son zamanlardaki ciddi değişimi ile dikkat çekmektedir. @tugbaaltintopofficial olarak kullandığı sosyal medya hesabı ise oldukça aktif görünmektedir.

TUĞBA ALTINOP FİLM VE DİZİLERİ

2004 - Fırtına Hayatlar (Ayşe)

2004 - Bizim Karakol (İsmet)

1995 - Zampara Seyfettin (Çiğdem)

TUĞBA ALTINTOP ALBÜMLERİ

Sana Söylüyorum (2007)

La La (2016)

Yana Yakıla (2013)