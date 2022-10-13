Köpek saldırısına uğrayan Tuğba Altıntop, katıldığı programda yaşadıklarını anlattı.

Rafet El Roman'ın iki kızının annesi eski eşi Tuğba Altıntop, Şile'de bir köpeğin saldırısına uğramıştı. Yüzüne 50'den fazla dikiş atılan eski manken, TV8 ekranında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Altıntop, canlı yayında yaşadıklarını anlattı.

İşte Altıntop'un açıklamalarından ara başlıklar:

"Ortam çok güzeldi"

"Arkadaşlarımla birlikte 4 gün kamp yapmak için Şile'ye gittik. Çok güzel bir ortamdı köpeklerimizle gezdik, doğanın içindeyiz.





Benim köpeklerimle birlikte arkadaşımın köpekleri de yanımızdaydı. Arkadaşımın bir K9 köpeği bir de Kara adı da bir köpeği vardı.

Tuğba Altıntop, köpek saldırısını anlattı ViDEO



"Kara'ya kız bulalım" diyordum

Kara o kadar yakışıklı bir köpek ki onu çok sevdim hatta akşam otururken 'Bu yakışıklıya bir kız bulalım çoğalsınlar falan' dedim. Böyle konuşurken birden kanım kaynadı Adanalıyım ya.

"Gittim öptüm o da beni öptü"

Kara orada uyuyorken kalktım onu öptüm ve sarıldım.O da beni öptü işte. Birden üzerime atladı üzerimden kaldırdıklarında her yer kan revandı.





"Yakışıklının suçu yok"

Ama yakışıklının suçu yok suç benimdi. Onu uyurken sevmeye çalışmam hataydı. Yüzümde 50-60 dikiş var çok fena öpmüş beni sıpa.

"Ucuz kurtuldum"

Soluk borum parçalanabilirdi. atar damarıma denk gelebilir, gözümü hatta burnumu bile kaybedebilirdim.





"Aman domuzlara dikkat edelim"

Hastaneye gitmeden önce 2 defa bayılmışım. Arabada yolu tarif ederken 'Yavaş gidin domuz çıkabilir çarpmayalım' falan diyorum.

"Köpek eğitmeni olacağım"

Köpekleri çok seviyorum. Onları çok iyi anladığımı düşünüyorum bir sertifikam eksik. Sertifikamı alıp köpek eğitmeni olacağım. Bu benim yanlışım çocuğun değil."













































