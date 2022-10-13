Petrol
93.09
0.69%
Euro
18.0573
0.20%
Dolar
18.5887
0.13%
Altın
998.91
0.01%
Borsa
3548
0.86%
Bitcoin
357.750
-0.45%
BTXN Coin
8.59
7.64%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Tuğba Altıntop, köpek saldırısını anlattı

    Köpek saldırısına uğrayan Tuğba Altıntop, katıldığı programda yaşadıklarını anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2022 - 10:52
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 10:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tuğba Altıntop, köpek saldırısını anlattı

    Rafet El Roman'ın iki kızının annesi eski eşi Tuğba Altıntop, Şile'de bir köpeğin saldırısına uğramıştı. Yüzüne 50'den fazla dikiş atılan eski manken, TV8 ekranında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Altıntop, canlı yayında yaşadıklarını anlattı.

    İşte Altıntop'un açıklamalarından ara başlıklar:

    "Ortam çok güzeldi"

    "Arkadaşlarımla birlikte 4 gün kamp yapmak için Şile'ye gittik. Çok güzel bir ortamdı köpeklerimizle gezdik, doğanın içindeyiz.

    Tuğba Altıntop, köpek saldırısını anlattı #1

    Benim köpeklerimle birlikte arkadaşımın köpekleri de yanımızdaydı. Arkadaşımın bir K9 köpeği bir de Kara adı da bir köpeği vardı.

    Tuğba Altıntop, köpek saldırısını anlattı ViDEO

    "Kara'ya kız bulalım" diyordum

    Kara o kadar yakışıklı bir köpek ki onu çok sevdim hatta akşam otururken 'Bu yakışıklıya bir kız bulalım çoğalsınlar falan' dedim. Böyle konuşurken birden kanım kaynadı Adanalıyım ya.

    "Gittim öptüm o da beni öptü"

    Kara orada uyuyorken kalktım onu öptüm ve sarıldım.O da beni öptü işte. Birden üzerime atladı üzerimden kaldırdıklarında her yer kan revandı.

    Tuğba Altıntop, köpek saldırısını anlattı #2

    "Yakışıklının suçu yok"

    Ama yakışıklının suçu yok suç benimdi. Onu uyurken sevmeye çalışmam hataydı. Yüzümde 50-60 dikiş var çok fena öpmüş beni sıpa.

    "Ucuz kurtuldum"

    Soluk borum parçalanabilirdi. atar damarıma denk gelebilir, gözümü hatta burnumu bile kaybedebilirdim.

    Tuğba Altıntop, köpek saldırısını anlattı #3

    "Aman domuzlara dikkat edelim"

    Hastaneye gitmeden önce 2 defa bayılmışım. Arabada yolu tarif ederken 'Yavaş gidin domuz çıkabilir çarpmayalım' falan diyorum.

    "Köpek eğitmeni olacağım"

    Köpekleri çok seviyorum. Onları çok iyi anladığımı düşünüyorum bir sertifikam eksik. Sertifikamı alıp köpek eğitmeni olacağım. Bu benim yanlışım çocuğun değil."

    Tuğba Altıntop, köpek saldırısını anlattı #4

    Tuğba Altıntop, köpek saldırısını anlattı #5

    Tuğba Altıntop, köpek saldırısını anlattı #6

    Tuğba Altıntop, köpek saldırısını anlattı #7

    Tuğba Altıntop, köpek saldırısını anlattı #8

    Tuğba Altıntop, köpek saldırısını anlattı #9

    Tuğba Altıntop, köpek saldırısını anlattı #10

    Tuğba Altıntop, köpek saldırısını anlattı #11

    Tuğba Altıntop, köpek saldırısını anlattı #12

    Tuğba Altıntop, köpek saldırısını anlattı #13




    Benzin ve motorine indirim mi geldi? Araç sahiplerine müjde: İşte 13 Ekim 2022 benzin ve motorin fiyatları!
    Gündem

    Benzin ve motorine indirim mi geldi? Araç sahiplerine müjde: İşte 13 Ekim 2022 benzin ve motorin fiyatları!

    Kripto Milyoneri Türk Kadını Banu'nun sırrı nedir?
    Advertorial

    Kripto Milyoneri Türk Kadını Banu'nun sırrı nedir?

    Husumetlilerine otomobilden ateş açtılar
    3. Sayfa

    Husumetlilerine otomobilden ateş açtılar

    Görüş Bildir